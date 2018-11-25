Pendik'te AVM çatısında yangın

Alınan bilgiye göre Çamçeşme Mahallesi D-100 kara yolu üzerinde bulunan bir AVM'nin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.