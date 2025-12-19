İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2025 Cuma / 29 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8137
  • EURO
    50,2302
  • ALTIN
    5949.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Pendik'te binanın 3'üncü katı yandı

Pendik'te gece saatlerinde bir binanın 3'üncü katında yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

IHA19 Aralık 2025 Cuma 06:58 - Güncelleme:
Pendik'te binanın 3'üncü katı yandı
ABONE OL

Yangın, 03.40 sıralarında Sülüntepe Mahallesi Risale Sokak'ta bulunan 10 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 3'üncü kattaki dairede başlayan yangın büyüyerek diğer dairelere de sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle bütün mahalle sokağa dökülürken ekipler binada mahsur kalanları tahliye etti.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon Kamyon çöp çıkarıldı: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.