Pendik'te binanın çatısında yangın
Pendik'te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu.
- İHA
Pendik'te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Binada mahsur kalan engelli bir kadın itfaiye tarafından kurtarılırken bir kişi dumandan etkilendi. Yangın müdahale sonucu söndürüldü.
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