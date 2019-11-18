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Pendik'te binanın çatısında yangın

Pendik'te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu.

  • İHA
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Pendik'te bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Binada mahsur kalan engelli bir kadın itfaiye tarafından kurtarılırken bir kişi dumandan etkilendi. Yangın müdahale sonucu söndürüldü. 

Dünya genelinde yayınlanacak: Kendi dillerinde Türkiye´yi anlattılar

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