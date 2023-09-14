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Pendik'te bir cadde kimyasal sıvı sızması nedeniyle trafiğe kapatıldı

Pendik'te Mimar Sinan Caddesi'nde refüje bırakılan bidondan akan tuz ruhu içerikli kimyasal sıvı nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 17:30 - Güncelleme:
Pendik'te bir cadde kimyasal sıvı sızması nedeniyle trafiğe kapatıldı
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Alınan bilgiye göre, refüje bırakılan bidondan sıvı aktığını görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatırken, söz konusu bidondan akan sıvının temizlenmesi için olay yerine itfaiyeye ait tehlikeli madde müdahale aracı gönderildi.

Bu sırada bidondan akan sıvıdan yayılan keskin koku nedeniyle maske takan polis ekipleri, sürücülere de araçlarının camlarını kapatmaları yönünde uyarıda bulundu.

Özel kıyafetlerini giyen ekipler, refüjdeki bidonu alarak yola yayılan sıvıyı temizledi.

İncelemede, bidondan sızan sıvının, donmuş betonu açmak için kullanılan tuz ruhu içerikli kimyasal madde olduğu tespit edildi.

Ekiplerin çalışmasının tardından trafik akışı normale döndü.

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