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Pendik'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Pendik'te iki grup arasında başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA8 Eylül 2024 Pazar 07:15 - Güncelleme:
Pendik'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Harmandere Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

Grupların birbirlerine karşılıklı ateş etmesinin ardından 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı bölgede bir süre inceleme yaparken şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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