Pendik'te cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Pendik cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe 18:55 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 18:55

Pendik'te cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Pendik'te cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Pendik cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Pendik için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Pendik ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Pendik ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

PENDİK'TE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

ŞEYH ŞABANI VELİ CAMİİ

AMİNE HATUN CAMİİ

HİLMİ ABBASPAŞA CAMİİ

BALLICA MH. CAMİİ

15 TEMMUZ ŞEHİTLER CAMİİ

KAYNARCA MERKEZ CAMİİ

KİPTAŞ KONUTLARI ALİYA İZZET BEGOVİÇ CAMİİ

AYNUR ÇEPNİ CAMİİ

ÇAMLIK İBRAHİM HAKKI HZ.CAMİİ

KURTKÖY YUNUS EMRE CAMİİ

HZ. ADEM CAMİİ

İMAMI BUHARİ CAMİİ

EMİR SULTAN MESCİDİ

DOLAYOBA ÇINARDERE YENİ CAMİİ

SAHİL CAMİİ

DOLAYOBA KAYALIK CAMİİ

DOLAYOBA SÜLEYMANİYE CAMİİ

EMİRLİ MH.CAMİİ

KİPTAŞ KONUTLARI ŞEYH EDEBALİ CAMİİ

ERTUĞRULGAZİ MH.MERKEZ CAMİİ

AYDOST YUNUS EMRE CAMİİ

FEVZİ ÇAKMAK MH.HACI HASAN CAMİİ

KAYNARCA ESENLER FEVZİÇAKMAK C

KAYNARCA YAVUZ SELİM CAMİİ

ESENYALI VEYSEL KARANİ CAMİİ

ESENYALI MUHAMMEDİYE CAMİİ

ESENYALI FATİH CAMİİ

KAYNARCA BAHÇELİEVLER CAMİİ

KAYNARCA FEVZİ ÇAKMAK ULU CAMİİ

KAYNARCA FATİH CAMİİ

FEVZİ ÇAKMAK MH.DEDEPAŞA CAMİİ

GÖÇBEYLİ MH.CAMİİ

GÜLLÜBAĞLAR MEVLANA CAMİİ

HÜSNÜ KIRKAN GÜL CAMİİ

GÜZELYALI MİMAR SİNAN CAMİİ

HIFZI KAPLAN CAMİİ

GÜZELYALI ÖMER HEKİM CAMİİ

TUĞLA HARMANLARI CAMİİ

TAHİR EKŞİOĞLU KARDEŞLER CAMİİ

KAVAKPINAR HZ. İDRİS CAMİİ

KAVAKPINAR HACIHASAN BÜYÜKYILMAZ CAMİİ

KAVAKPINAR KOCASİNAN CAMİİ

KAYNARCA CELALETTİN SÜER CAMİİ

KAYNARCA SULTAN SÜLEYMAN CAMİİ

ŞEHİT ÖMER AY ERENLER CAMİİ

KURNA MH.ERDEM KENT HALİL GÖNENÇ CAMİİ

KURNA MH.CAMİİ

KURTDOĞMUŞ MH. CAMİİ

HZ. İSMAİL CAMİİ

LOKMAN HEKİM CAMİİ

KURTKÖY MERKEZ CAMİİ

ASHABI SUFFA CAMİİ

KURTKÖY YAVUZ SELİM CAMİİ

KURTKÖY PROF.DR.AHMET HAMDİ TURGUT CAMİİ

BASRİ SERENLİ RAHMET CAMİİ

SÜLÜNTEPE TEVETOĞLU CAMİİ

TOKİ SİTELER CAMİİ

ŞEYHLİ MOLLAGÜRANİ CAMİİ

ŞEYHLİ SÜLÜNTEPE CAMİİ

ŞEYHLİ HİLALKONUTLARI CAMİİ

ŞEYHLİ AKŞEMSETTİN CAMİİ

VELİBABA İMAMI AZAM CAMİİ

DOLAYOBA ÇANAKKALE CAMİİ

DOLAYOBA VELİBABA YENİ CAMİİ

HAFIZ İSMAİL BİÇER CAMİİ

YENİŞEHİR ASLAN AYVACI CAMİİ

HZ.YUSUF CAMİİ

HZ.MAHMUTSAMİ RAMAZANOĞLU CAMİİ

YENİŞEHİR PETEKKENT CAMİİ

YENİŞEHİR ULU CAMİİ

İLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER