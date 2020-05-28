Pendik'te cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Pendik cuma namazı kılınacak camiler

Pendik'te cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Pendik'te cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Pendik cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Pendik için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Pendik ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Pendik ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.
PENDİK'TE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.PENDİK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
ŞEYH ŞABANI VELİ CAMİİ
AMİNE HATUN CAMİİ
HİLMİ ABBASPAŞA CAMİİ
BALLICA MH. CAMİİ
15 TEMMUZ ŞEHİTLER CAMİİ
KAYNARCA MERKEZ CAMİİ
KİPTAŞ KONUTLARI ALİYA İZZET BEGOVİÇ CAMİİ
AYNUR ÇEPNİ CAMİİ
ÇAMLIK İBRAHİM HAKKI HZ.CAMİİ
KURTKÖY YUNUS EMRE CAMİİ
HZ. ADEM CAMİİ
İMAMI BUHARİ CAMİİ
EMİR SULTAN MESCİDİ
DOLAYOBA ÇINARDERE YENİ CAMİİ
SAHİL CAMİİ
DOLAYOBA KAYALIK CAMİİ
DOLAYOBA SÜLEYMANİYE CAMİİ
EMİRLİ MH.CAMİİ
KİPTAŞ KONUTLARI ŞEYH EDEBALİ CAMİİ
ERTUĞRULGAZİ MH.MERKEZ CAMİİ
AYDOST YUNUS EMRE CAMİİ
FEVZİ ÇAKMAK MH.HACI HASAN CAMİİ
KAYNARCA ESENLER FEVZİÇAKMAK C
KAYNARCA YAVUZ SELİM CAMİİESENYALI VEYSEL KARANİ CAMİİ
ESENYALI MUHAMMEDİYE CAMİİ
ESENYALI FATİH CAMİİ
KAYNARCA BAHÇELİEVLER CAMİİ
KAYNARCA FEVZİ ÇAKMAK ULU CAMİİ
KAYNARCA FATİH CAMİİ
FEVZİ ÇAKMAK MH.DEDEPAŞA CAMİİ
GÖÇBEYLİ MH.CAMİİ
GÜLLÜBAĞLAR MEVLANA CAMİİ
HÜSNÜ KIRKAN GÜL CAMİİ
GÜZELYALI MİMAR SİNAN CAMİİ
HIFZI KAPLAN CAMİİ
GÜZELYALI ÖMER HEKİM CAMİİ
TUĞLA HARMANLARI CAMİİ
TAHİR EKŞİOĞLU KARDEŞLER CAMİİ
KAVAKPINAR HZ. İDRİS CAMİİ
KAVAKPINAR HACIHASAN BÜYÜKYILMAZ CAMİİ
KAVAKPINAR KOCASİNAN CAMİİ
KAYNARCA CELALETTİN SÜER CAMİİ
KAYNARCA SULTAN SÜLEYMAN CAMİİ
ŞEHİT ÖMER AY ERENLER CAMİİ
KURNA MH.ERDEM KENT HALİL GÖNENÇ CAMİİ
KURNA MH.CAMİİ
KURTDOĞMUŞ MH. CAMİİ
HZ. İSMAİL CAMİİ
LOKMAN HEKİM CAMİİ
KURTKÖY MERKEZ CAMİİ
ASHABI SUFFA CAMİİ
KURTKÖY YAVUZ SELİM CAMİİ
KURTKÖY PROF.DR.AHMET HAMDİ TURGUT CAMİİ
BASRİ SERENLİ RAHMET CAMİİ
SÜLÜNTEPE TEVETOĞLU CAMİİ
TOKİ SİTELER CAMİİ
ŞEYHLİ MOLLAGÜRANİ CAMİİ
ŞEYHLİ SÜLÜNTEPE CAMİİ
ŞEYHLİ HİLALKONUTLARI CAMİİ
ŞEYHLİ AKŞEMSETTİN CAMİİ
VELİBABA İMAMI AZAM CAMİİ
DOLAYOBA ÇANAKKALE CAMİİ
DOLAYOBA VELİBABA YENİ CAMİİ
HAFIZ İSMAİL BİÇER CAMİİ
YENİŞEHİR ASLAN AYVACI CAMİİ
HZ.YUSUF CAMİİ
HZ.MAHMUTSAMİ RAMAZANOĞLU CAMİİ
YENİŞEHİR PETEKKENT CAMİİ
YENİŞEHİR ULU CAMİİ