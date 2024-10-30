Pendik'te dehşet! Kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavakpınar Mahallesi'nde D.Ş'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli T.Y'yi yakaladı. Olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi.



Polis ekiplerince yapılan araştırmada, D.Ş'nin, Bursa'dan İstanbul'a akrabası olan şüpheli T.Y'nin yanına geldiği, ikilinin bir süre sonra gece eğlenmek için alkollü bir mekana gittikleri tespit edildi. Eğlenceden sonra eve gelen çiftin tartışmaya başladığı, T.Y'nin kız arkadaşı D.Ş'yi darbettiği, bayılması üzerine bıçakla ölümüne sebebiyet verdiği anlaşıldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.