İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2025 Pazartesi / 25 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0076
  • EURO
    41,1855
  • ALTIN
    3681.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pendik'te depoda yangın: Alevler 4 katlı binaya sıçradı
Güncel

Pendik'te depoda yangın: Alevler 4 katlı binaya sıçradı

Pendik'te bir inşaat firmasına ait depolama alanında çıkan yangın, yakındaki 4 katlı binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

IHA24 Mart 2025 Pazartesi 19:07 - Güncelleme:
Pendik'te depoda yangın: Alevler 4 katlı binaya sıçradı
ABONE OL

Yangın, Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde bir inşaat firmasına ait depolama alanında saat 16.00 sıralarında çıktı. Straforların yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki 4 katlı bir binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Mehmet Arslan isimli vatandaş, "Straforlardan çıkıyor ateş. Ondan sonra bizim binayı sarıyor. Çocuk vardı içeride, arkadaş çıkarmış. Çok şükür yani. Can kaybı yok şükür" dedi.

Ferhat Kurma isimli vatandaş ise, "Yangına biz de müdahale ettik. İtfaiyenin gelmesi bir 15-20 dakika sürdü. İtfaiye yangına müdahale etti. Çok şükür söndürüldü" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.