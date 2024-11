Pendik'te eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyi sokak ortasında öldürdü

Olay, Esenler Mahallesi, Rıfat Ilgaz Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim G. (55), eşinin kendisini terk ederek birlikte yaşamaya başladığı Ali Z.'yi (51) sokakta gördü. Koşarak husumetlisinin yanına gelen İbrahim G., silahla Ali Z.'ye defalarca ateş etti. Sırtından vurulan Ali Z. yere yığılırken o sırada sohbet ettiği arkadaşı Aydın T. hafif yaralı olarak kuyumcuya sığındı. Şüpheli ise olay yerinden koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ali Z. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan çalışmalarda şüpheli İbrahim G. yakalanarak gözaltına alınırken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

'ŞÜPHELENDİK'

İbrahim G.'nin gözetlemek için oturduğu kahvehane çalışanı Nusret Şenocak, " 3 arkadaşı ile beraber geldi burada oturup 1 saat sonra kalkıp gittiler. Olayın olduğu gün ile sabah saat 09.00 sıralarında geldi. 1 bardak çay içip, hızlı bir şekilde aşağı inip tekrar yukarı doğru koştu. Biz de şüphelendik. Saat 12.00 gibi tekrar geldi, 13.00'de gitti. O esnada müşterim çay istedi, çayı verirken bir baktım ki olay olmuş. Gözlerimizle fark ettik. Hatta arkadaşları da uyardım. Karşıya geçtiğinde, belinden silahı çıkartıp, koltuğunun altında tuttuğunu gördük. Tabi iş işten geçti. Her şey bir anlık oldu" ifadelerini kullandı.

'BİR ŞARJÖRÜ BOŞALTTI'

Olayın gerçekleştiği yerde kuyumculuk yapan Ömer Yıldırım, "Dün akşam müşterimiz alışverişini yaptıktan sonra kapıya çıktı. Takip ediliyormuş. Arkasından geldi. Bir el ateş etti, yere düştükten sonra tüm şarjörü boşalttı üzerine. Ondan sonra, rahat bir şekilde çekti gitti. Yanlış saymadıysak bir şarjör komple, 18 el ateş etti. Yaralanan diğer müşterimiz, kapıdan çıkarken yerden sekmesi sonucu kurşunun ayağına denk gelmesi sonucu yaraladı. Onu esnaf arkadaşlar içeri aldılar, onun müdahalesini burada yaptık. Diğer arkadaş zaten olduğu yerde can verdi" dedi.

'YARALININ DURUMU İYİ'

Kurşunun yerden sekmesi sonucu bacağından yaralanan Aydın T.'nin müşterisi olduğunu belirten ve şu an sağlık duurumunun iyi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Yaralanın durumu şu an gayet iyi. Bacağından hafif bir yaralanma yaşamış. O şu an evde kendisi, görüştük. O şahısı çok tanımam, ara sıra alışveriş yapıp çeyrek ve gram alan bir vatandaş. Sık sık gelen bir vatandaş değil. Samimiyetimiz yok. Keşke böyle talihsiz bir olay yaşanmasaydı" dedi.

'ÇIKTIĞIMIZDA DIŞARIYA VURULAN KİŞİ YERDE YATIYORDU'

Çevrede esnaf olan Mecit Şeren, "Dün öğlen saatlerinde dükkandayık silah sesini duyduk. Çıktığımızda dışarıya vurulan kişi yerde yatıyordu. Vuran kişi de kaçtı gitti. 15-20 dakika sonra ekiplerde geldi. Yaralıyı götürdüler. İlk mermiyi sırtından vurdu. Adam yere düşünce üzerine sıkmaya başladı. Oradan seken kurşunlarda iki kişinin bacağına denk geldi. Onlar acil bir şekilde hastaneye kaldırıldılar" dedi.