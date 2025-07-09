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Pendik'te facianın eşiğinden dönüldü: İETT otobüsü ticari araca çarptı

Sabiha Gökçen-4. Levent seferini yapan İETT otobüsü, Pendik'te ticari araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, yolcular başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti. Olay anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 00:26 - Güncelleme:
Pendik'te facianın eşiğinden dönüldü: İETT otobüsü ticari araca çarptı
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Harmandere Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kazada, E-3 Sabiha Gökçen Havalimanı-4. Levent Metro seferini yapan 34 HO 3778 plakalı İETT otobüsü, Kurtköy Kavşağı mevkisinde 01 AL 062 plakalı ticari araca arkadan çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle İETT otobüsünün ön camı kırıldı, ticari araçta da hasar oluştu.

İETT otobüsündeki yolcular bir süre olay yerinde bekledikten sonra bölgeye gelen başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

Öte yandan, ticari araçtaki yolculardan birinin İETT otobüsü şoförüne tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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