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Pendik'te feci kaza: Fren yerine gaza basınca 5 metreden aşağı uçtu

Pendik'te geri geri manevra yapan sürücü karşısına çıkan köpekten korkunca fren yerine gaza basması sonucu yaklaşık 5 metreden aşağı uçtu. Araçtan kurtarılan kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

IHA25 Ağustos 2020 Salı 13:05 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 13:05
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Velibaba Mahallesi, Dağçileği Sokak’ta 16 H 4694 plakalı aracını park etmeye çalışan sürücüsü Kezban İ., karşısına çıkan köpekten korkunca fren yerine gaza bastı. Panikleyerek gaza basan Kezban İ., yoldan yaklaşık 5 metre aşağıda bulunan araziye aracı ile uçtu. 5 metreden düşen araç ters döndü. Vatandaşlar ters dönen aracın içindeki sürücüyü vatandaşlar çıkartarak sağlık ekiplerine sevk etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kezban İ. hastaneye kaldırıldı.

Kazayı anlatan Hasan Demirtaş, "Buraya doğru geldi. Birden aracı ile aşağı uçtu. Ondan sonra itfaiyeyi ve ambulansı aradık. Polis arkadaşlarımızı aradık, karakola haber verdik. Bir bayan vardı arka kapıdan çıkardık onu durumu fena değildi, bir şeyi yoktu" dedi.

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