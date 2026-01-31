İSTANBUL 9°C / 6°C
  Pendik'te feci kaza: İstanbul Valiliği bilançoyu açıkladı
Güncel

Pendik'te feci kaza: İstanbul Valiliği bilançoyu açıkladı

İstanbul Pendik'te Kurtköy bağlantı yolunda bir midibüsün park halindeki tıra arkadan çarptı. Feci kazaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği yaralı sayısını açıkladı. Öte yandan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

31 Ocak 2026 Cumartesi 18:35
Pendik'te feci kaza: İstanbul Valiliği bilançoyu açıkladı
ABONE OL

Kurtköy bağlantı yolu E-5 istikametinde seyreden E.A. idaresindeki 34 LGS 511 plakalı midibüs, emniyet şeridinde park halinde bulunan 34 DRL 866 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada midibüste bulunan 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Midibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, saat 16.30 sıralarında Pendik ilçesi Kurtköy bağlantı yolu E-5 istikametinde bir tur şirketine ait midibüsün, yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kazada 13 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

