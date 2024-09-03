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Pendik'te feci kaza: Sürücü ağır yaralandı

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak direğe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

3 Eylül 2024 Salı 06:58 - Güncelleme:
Pendik'te feci kaza: Sürücü ağır yaralandı
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Kaza, saat 03.30 sıralarında Pendik-Kurtköy Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, C.E.(27)' nin kullandığı 34 KHM 125 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil direğe çarparak durabildi. Sürücü C.E. otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan C.E.'yi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Öte yandan kazanın hemen ardından yaşananlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün otomobilde sıkıştığı anlar yer alırken, çevredekilerin sürücüye yardımcı olmaya çalıştıkları görüldü.

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