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Pendik'te iki otomobil çarpıştı; 1 yaralı

Pendik'te kontrolden çıkan bir otomobil, karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA27 Mart 2022 Pazar 02:57 - Güncelleme: 27 Mart 2022 Pazar 02:57
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Kaza, saat 01.00 sıralarında Adnan Kahveci Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Öznur Bilgiç idaresindeki 34 BB 5608 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RE 0487 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Öznur Bilgiç, sürücü kabininde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Öznur Bilgiç, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Bilgiç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Araçlardan yola saçılan parçalar yol bakım ekipleri tarafından temizlendi. Kaza sırasında diğer otomobilde bulunan bir yolcu, "Karşı şeritten zik zak çizerek geldi. Sağa sola gittikten sonra bir anda önümüze kırdı" şeklinde olay yerindeki trafik ekiplerine bilgi verdi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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