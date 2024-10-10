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Pendik'te kuyumcu soygunu: Saniyeler içinde 5 milyon lira çaldılar

İstanbul'un Kartal ve Pendik ilçelerinde iki kuyumcuya girerek toplam 6 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası çalan 9 şüpheli, emniyet güçlerinin operasyonu sonucunda tutuklandı. Soygun anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

IHA10 Ekim 2024 Perşembe 15:19 - Güncelleme:
Pendik'te kuyumcu soygunu: Saniyeler içinde 5 milyon lira çaldılar
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 28 Ağustos 2024 tarihinde Pendik ilçesi Doğu Mahallesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanından 5 milyon TL altın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 15 Eylül 2024 tarihinde de Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi'nde bir kuyumcudan 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı geldi. Güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri, çalışmalarda şüpheli olarak tespit edilen 10 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahısların dükkana girerek altınları saniyeler içinde çuvala doldukları ardından kaçarak uzaklaştıkları yer alıyor.

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