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Pendik'te metro durağını su bastı

Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle Pendik'te Fevzi Çakmak-Hastane Metro durağını su bastı.

AA29 Eylül 2023 Cuma 13:25 - Güncelleme:
Pendik'te metro durağını su bastı
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Sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli yağış sonrası yolda biriken su, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Fevzi Çakmak-Hastane durağının giriş kısımlarında merdivenlerden içeri doğru aktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Metro istasyonu, biriken su nedeniyle vatandaşların girişine kapatıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla suyun tahliye edilmesinin ardından istasyon yeniden girişlere açıldı.

Belediye ekipleri de istasyon çevresinde oluşan çamur birikintilerini temizledi.

  • Pendik metro
  • su baskını
  • sağanak yağış

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