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Pendik'te orman yangını!

İstanbul'un Pendik ilçesindeki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 14:46 - Güncelleme:
Pendik'te orman yangını!
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Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan yangın söndürme helikopteri de havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.

PENDİK AYDOS ORMANI'NDAKİ YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Pendik Aydos Ormanı'ndan yükselen dumanlar dron ile havadan görüntülendi.

Pendik Aydos Ormanı'nda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçeler de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin karadan ve havadan helikopter ile yangına müdahalesi sürüyor. Ormandan yükselen alevli dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Öte yandan, ormanda çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi.

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