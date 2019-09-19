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Pendik'te ormanlık alanda yangın çıktı

Ertuğrulgazi Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

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Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. 
 
Alınan bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 
 
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 
 
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor.

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