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Pendik'te korkutan patlama: Ekipler sevk edildi

İstanbul'un Pendik ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangında 7 kişi yaralandı. Mahsur kalan vatandaşları kurtarırken 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Öte yandan arkadaşlarını kurtarmak isteyen bir kişinin ise iş yerine girmeye çalışması dikkat çekti.

25 Haziran 2023 Pazar 18:20 - Güncelleme:
Pendik'te korkutan patlama: Ekipler sevk edildi
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Yangın, saat 17.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm tamirhaneyi sararken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağa şerit çekilerek önlem alınırken itfaiye çalışanları da yangına müdahale etti.

Yangında mahsur kalan 5 kişiyi arkadaşları kurtarmak için iş yerine girmeye çalıştı. Polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle durdurulan bir kişi fenalaşarak baygınlık geçirdi. Yanan iş yerinde mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı. Yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarılan yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alınırken polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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