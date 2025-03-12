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Pendik'te otomobil dereye düştü

Pendik'te, bariyeri aşarak dere yatağına düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

AA12 Mart 2025 Çarşamba 08:50 - Güncelleme:
Pendik'te otomobil dereye düştü
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Kurtköy Mahallesi Rize Sokak'ta seyreden, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 RHR 62 plakalı otomobil, bariyere çarpıp yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Ters dönen otomobildeki 5 kişi çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra dere yatağında bekledi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merdiven yardımıyla dere yatağından çıkarılan ve hafif yaralı oldukları belirlenen 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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