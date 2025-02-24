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Pendik'te panik! 3 katlı bina tahliye edildi

Pendik'te duvarlarından ses geldiği iddia edilen 3 katlı bina tahliye edildi.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 12:11 - Güncelleme:
Pendik'te panik! 3 katlı bina tahliye edildi
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Esenyalı Mahallesi Hafızlar Sokak'taki binanın duvarlarından ses geldiği ihbarı üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Birinci ve üçüncü katları boş olan binanın ikinci katında oturan aile, ekipler tarafından tedbir amaçlı evden çıkarıldı.

Sokakta güvenlik önlemi alan ekiplerin binadaki incelemesi sürüyor.

Bina sakini Arif Yılmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, binanın kolonlarından çatırtı sesleri gelmesinin ardından ihbarda bulunulduğunu ancak kendilerinin ses duymadığını söyledi.

Yılmaz, ihbarı yapanı bilmediklerini belirterek, "Binada tek ben oturuyorum. İçeride herhangi bir çatlak yok, fayanslarda hiçbir şey yok. Dışarıdan baktığınız zaman bina eski ama içinde bir şey yok. Bina 40 yıllık. Ben de kiracıyım, ev sahibi Almanya'da." ifadelerini kullandı.

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