İstanbul'da iki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu

İstanbul Pendik'te iki ayrı çöp konteynerinde parçalara ayrılmış erkek cesedi bulundu.

Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bir kişi sabah saatlerinde çöp attığı sırada parçalanmış ceset gördü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı.

İnceleme sonucunda, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek cesedi olduğu tespit edildi. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

