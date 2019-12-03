Pendik'te rögarda mermi bulundu
Pendik'te bir sokaktaki rögarda yaklaşık 50 mermi bulundu.
- AA
Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Velibaba Mahallesi Çalışkan Sokak'ta ilaçlama sırasında, bir rögarda mermi bulunduğunu görünce durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olay yeri inceleme ekipleri, çeşitli çaplardaki yaklaşık 50 mermiyi bulunduğu yerden çıkardı.
Mermiler incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.