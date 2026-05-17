Pendik'te trafik kazası... Kontrolden çıkan tır devrildi

Pendik'te Anadolu Otoyolu üzerinde meydana gelen tır kazası, Ankara istikametinde uzun araç kuyruklarına neden oldu. Sürücünün kontrolünden çıkarak devrilen tır nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, vinçle kaldırma operasyonu trafiği olumsuz etkiledi.
ANADOLU OTOYOLU'NDA TIR KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ
Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan 26 AEF 096 dorse plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Devrilen tırın vinç yardımıyla kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.