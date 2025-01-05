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Pendik'te trafikte çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İstanbul'un Pendik ilçesinde trafikte çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

AA5 Ocak 2025 Pazar 07:29 - Güncelleme:
Pendik'te trafikte çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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Dumlupınar Mahallesi'nde otomobil sürücüsü T.Y. ile motosikletli Y.S. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine bölgeye gelen Y.S'nin kardeşi A.S, T.Y'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan T.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Y.S'yi olay yerinde gözaltına aldı.

Olayın ardından kaçan A.S. ise polis ekiplerince Sultanbeyli ilçesinde yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan kavga anı cep telefonu ve bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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