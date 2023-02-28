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Pendik'te uyuşturucu operasyonu: 7 kişi yakalandı

Pendik'te uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen 3 farklı adrese polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 7 kişi yakalandı.

IHA28 Şubat 2023 Salı 10:52 - Güncelleme:
Pendik'te uyuşturucu operasyonu: 7 kişi yakalandı
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Pendik'te Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir metruk binada uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 12 Şubat tarihinde adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda O.S., K.A. ve Z.K. isimli şahıslar yakalandı. Metruk bina ve şahıslara yönelik yapılan aramalarda; 5,4 gram bonzai, 1,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan Pendik ilçesinde Yenişehir ve Sülüntepe Mahallelerinde bulunan 2 adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine adreslere 21 Şubat tarihinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda, M.B., E.C., E.Ç. ve B.A. isimli şahıslar yakalandı. Aramalarda ise; 175 gram metamfetamin, 1.8 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 6 adet cep telefonu, 11 bin 905 TL para, 1 adet havalı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada şahısların çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi. Ayrıca Z.K. isimli şahsın "iş yerinden hırsızlık" suçundan, B.A. isimli şahsın "taksirle yaralama" suçundan aranma kaydı olduğu belirlendi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan 13 Şubat tarihinde adli makamlara sevk edildi. O.S. ve K.A. isimli şahıslar adli makamlarca serbest bırakılırken, Z.K. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

M.B., E.C., E.Ç. ve B.A. isimli şahıslar ise 22 Şubat tarihinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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