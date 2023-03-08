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Pendik'te vahşet! Karısını öldürüp intihar etti

Pendik'te bir kişi karısını bıçakla öldürdükten sonra intihar etti.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 15:04 - Güncelleme:
Pendik'te vahşet! Karısını öldürüp intihar etti
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Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi Kara Pınar Caddesi'ndeki 6 katlı binada yaşayan Murat Y. (34) ile Tülay E.Y. (30) çifti arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Murat Y, eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra oturdukları 5. kattan atlayarak intihar etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, Tülay E.Y'nin Adıyaman'da depremden etkilenen ailesini bir süre önce İzmir'e götürdüğü ve tekrar İstanbul'a döndüğü öğrenildi.

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