Güncel

Pendik'te yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

Pendik'te bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı.

11 Aralık 2025 Perşembe 07:42
Pendik'te yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında vatandaşlar tarafından evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan 2'sinin hayatını kaybettiği, 2'sinin ise durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

Öte yandan, çocukların annelerinin ise yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.

