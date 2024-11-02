İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2024 Cumartesi / 1 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pendik'te yol kenarında ceset bulundu! Başından vurulmuş
Güncel

Pendik'te yol kenarında ceset bulundu! Başından vurulmuş

Pendik'te yol kenarında silahla başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

DHA2 Kasım 2024 Cumartesi 15:24 - Güncelleme:
Pendik'te yol kenarında ceset bulundu! Başından vurulmuş
ABONE OL

Olay, Tersane Kavşağı'ndaki ağaçlık alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin başından silahla vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede cesedin Ahmet Ö. (39) 'ye ait olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, çevreye güvenlik şeridi çekerek ağaçlık alanda uzun süre el dedektörü ile arama yaptı.

Olay yeri incelme ekiplerinin çalışmalarının tamamlamasının ardından Ahmet Ö'nün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.