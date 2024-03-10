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  • Pendik'teki Hz. Ömer Camisi'nde ''Çocuklu Teravih'' programı düzenlendi
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Pendik'teki Hz. Ömer Camisi'nde ''Çocuklu Teravih'' programı düzenlendi

Pendik'teki Hz. Ömer Camisi'nde ramazanın ilk teravih namazı çocuklarla birlikte kılındı.

AA10 Mart 2024 Pazar 23:33 - Güncelleme:
Pendik'teki Hz. Ömer Camisi'nde ''Çocuklu Teravih'' programı düzenlendi
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Pendik Müftülüğünce, çocukların camiye alışması ve namazı sevmeleri için düzenlenen program kapsamında cami girişi çocuklar için balonlarla süslendi.

Aileleriyle camiye gelen küçük çocuklar teravih namazı öncesi avluda çocuk ilahileri dinledi, kendileri için hazırlanan alanda oynadı. Aileler, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Hz. Ömer Camisi Müezzini İbrahim Aslan, AA muhabirine, geçen yıl başlatılan "Çocuklu Teravih" programını bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aslan, çocukları ramazan ayının manevi atmosferine sokmak için Pendik Müftülüğünce böyle bir program düşünüldüğünü, Pendik Belediyesinin de destek verdiğini kaydetti.

Teravih namazında bazı çocuklar anne babalarının yanında saf tutarken, kimi çocuklar da oyun alanında oynamaya devam etti.

Programın ardından çocuklara Osmanlı macunu ve lokma ikram edildi.

  • Pendik
  • Çocuklu Teravih
  • Hz Ömer Camisi

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