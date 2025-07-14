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Pendik'teki İSKİ tesisinde yangın

Pendik'te İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait arıtma tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 18:14 - Güncelleme:
Pendik'teki İSKİ tesisinde yangın
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Kaynarca Sahil Bulvarı'ndaki İSKİ'ye ait arıtma tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tesiste hasar oluştu.

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