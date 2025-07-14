Pendik'teki İSKİ tesisinde yangın

<p>Kaynarca Sahil Bulvarı'ndaki İSKİ'ye ait arıtma tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/07/14/15f2abfd45d44498900d-14072025e5aed340.jpg'/><p>İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.</p><p>Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tesiste hasar oluştu.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2025/07/14/e5343db317da43f99b8f-1407202555181670.jpg'/>