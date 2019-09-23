Terör örgütü üyeliğinden tutuklandı

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Pendik'teki orman yangını şüphelisi tutuklandı

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin yakalanan şüpheli, 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt faaliyeti çerçevesinde orman yakmak' suçlarından tutuklandı.

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Ertuğrulgazi Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan ve "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "örgüt faaliyeti çerçevesinde orman yakmak" suçlarından mahkemeye sevk edilen zanlı Y.A'nın hakimlik işlemleri tamamlandı.
 
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Y.A'nın atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.
 
Olayla ilgili detaylar ortaya çıktı
 
Olayla ilgili ifadesine başvurulan iki kişinin şüpheliyi teşhis ettikleri ve olay yerinde kendi çektikleri görüntüde şüphelinin ormanı yaktığını ilişkin anların bulunduğu, ayrıca olay yeri güvenlik kamera görüntüleri ve MOBESE kameralarında şüphelinin yer aldığı öğrenildi. Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan iki kişinin şüpheliyi ilk yangın alanında gördükleri ve yapmış oldukları takipte ikinci yangın alanında zanlının elindeki çakmakla yangın çıkardığı gördüklerini beyan ettikleri belirtildi.
 
PKK terör örgütü güdümünde paylaşım yapan bir hesaptan orman yangının hemen ardından, orman yangının PKK tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin tweet atıldığı, şüphelinin telefonunda yapılan incelemede terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve terör örgütü üyelerinin isimlerinin zikredildiği şarkının bulunduğu bildirildi.
 
Şüphelinin kullandığını beyan ettiği sosyal medya hesabında da Türkiye Cumhuriyeti devletine hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı, terör örgütü mensuplarınca giyilen kıyafet ve yine örgüt mensuplarınca kullanılan kalaşnikof fotoğrafını paylaştığı öğrenildi.
 
Soruşturmayı yürüten savcılıkça zanlının terör örgütü üyesi olduğu ve örgütün almış olduğu karar doğrultusunda orman yangını çıkardığı savcılıkça ifade edildi.
 
Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 19 Eylül'de çıkan yangın sonucu, bir şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlının terör kaydının olmadığı ancak yakınlarından bazılarının terör örgütü PKK'dan emniyette kayıtları olduğu belirlenmişti. Bu doğrultuda şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

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