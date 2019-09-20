Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında
Pendik Aydos Ormanı'nda dün çıkan yangın ile ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin terörle mücadele şube müdürlüğünde sorgusu sürüyor.
- İHA
Pendik Aydos Ormanı'nda dün akşam saatlerinde orman yangını çıkmış, yangın itfaiye tarafından söndürülmüştü. Olayla ilgili kundaklamadan şüphelenen ekipler güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelme sonrası bir kişi Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahıs ardında terörle mücadele şube müdürlüğüne götürüldü. Şahsın sorgusu devam ediyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.