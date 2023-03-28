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Pendik'teki otel yangına ilişkin yeni gelişme

Pendik'te 3 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı 7 katlı oteldeki yangına ilişkin adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'sine ev hapsi verildi.

AA28 Mart 2023 Salı 11:30 - Güncelleme:
Pendik'teki otel yangına ilişkin yeni gelişme
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Doğu Mahallesi'ndeki 7 katlı otelde 24 Mart'ta çıkan yangına ilişkin gözaltına alındıktan sonra Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 6 şüphelinin savcılıkta ifadesi alındı.

Savcılık, şüphelilerden otelin sahibi olarak görünen şirketin ortağı C.Ş. ile M.Ş'yi "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmaları talebiyle, 4'ünü ise adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk etti.

C.Ş. hakimlikteki ifadesinde yangınla ilgisinin olmadığını belirterek, cezaevinde bulunduğu sırada tüm yetkilerini kardeşi M.Ş'ye devrettiğini, çıktıktan sonra da psikolojik sıkıntıları nedeniyle otel işleriyle ilgilenemediğini belirtti.

Yangın sırasında otelde olmadığını ve ihmalinin bulunmadığını ifade eden C.Ş., suçlamayı reddederek tutuksuz yargılama talebinde bulundu.

Şüpheli M.Ş. ise yangının meydana geldiği gün otelde olmadığını, ablasının haber vermesi üzerine olay yerine gittiğini belirterek, o gece sorumlu olarak otelde bulunan A.A'nın kendisine yangının elektrikli sobadan kaynaklı olabileceğini söylediğini anlattı.

Olayda ihmali ve kusurunun olmadığını dile getiren M.Ş., mağdur olduğunu savundu.

- 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA EV HAPSİ

Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler C.Ş. ile M.Ş'nin ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakılmasına hükmetti. Diğer 4 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri getirildi.

Pendik Doğu Mahallesi'ndeki 7 katlı otelde 24 Mart'ta sabah 08.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, binada yapılan incelemede 2 kişinin öldüğü belirlenmişti. Yangın nedeniyle yaralanan 3 kişi de hastanede tedavi altına alınmıştı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetmişti.

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