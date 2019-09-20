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Pendik'teki yangında terör bağlantısı tespit edildi

İstanbul Pendik'teki yangında terör bağlantısı olduğu tespit edildi.

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İstanbul Pendik'teki yangında terör bağlantısı olduğu tespit edildi.

Pendik´teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında

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