Pendik'teki yangında terör bağlantısı tespit edildi
İstanbul Pendik'teki yangında terör bağlantısı olduğu tespit edildi.
İstanbul Pendik'teki yangında terör bağlantısı olduğu tespit edildi.
İstanbul Pendik'teki yangında terör bağlantısı olduğu tespit edildi.
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