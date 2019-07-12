24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7184
  • 6,4342
  • 258.41
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pentagon'dan S-400 açıklaması

Pentagon'dan Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini teslim almasının ardından ilk açıklama geldi. Savunma Bakanı vekili yaptığı açıklamada, 'F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi. Türk yetkililerle görüşeceğiz' ifadelerini kullandı.

  • 3
  • 1
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
x

ABD Savunma Bakan Vekili, Türk mevkidaşı Hulusi Akar'la telefon görüşmesi yapacağını ve bunun ardından daha ayrıntılı açıklama yapacağını duyurdu

Cumhurbaşkanlığı´ndan 15 Temmuz şehitleri için kısa film

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pentagon'dan S-400 açıklaması

Pentagon'dan S-400 açıklaması

"S-400 teslimatı Türkiye'nin dik duruşunun sonucu"

'S-400 teslimatı Türkiye'nin dik duruşunun sonucu'

'Sınırlarımıza yönelik tehdidi cevapsız bırakmayız'

'Sınırlarımıza yönelik tehdidi cevapsız bırakmayız'

Diagne'nin menajerinden müjdeli haber

Diagne'nin menajerinden müjdeli haber

Türkiye her fırsatta uyarıyor ama... Tehlike devam ediyor

Türkiye her fırsatta uyarıyor ama... Tehlike devam ediyor

HDP'li belediyenin skandal kararına itiraz

HDP'li belediyenin skandal kararına itiraz

Rusya duyurdu: 120'den fazla füze denizden gelecek

Rusya duyurdu: 120'den fazla füze denizden gelecek

Gece uyurken cep telefonu patladı! Her şey kül oldu

Gece uyurken cep telefonu patladı! Her şey kül oldu
 

POPÜLER HABERLER

İşte S-400 sistemlerinin Ankara´ya iniş anı

İşte S-400 sistemlerinin Ankara´ya iniş anı

Tuz Gölü'nden hayran bırakan görüntüler...

Tuz Gölü'nden hayran bırakan görüntüler...

Rus savunma hattının 'savaş makinesi': Pantsir

Rus savunma hattının 'savaş makinesi': Pantsir

15 Temmuz'un az bilinen fotoğrafları

15 Temmuz'un az bilinen fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA