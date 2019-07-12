Pentagon'dan S-400 açıklaması
Pentagon'dan Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini teslim almasının ardından ilk açıklama geldi. Savunma Bakanı vekili yaptığı açıklamada, 'F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi. Türk yetkililerle görüşeceğiz' ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakan Vekili, Türk mevkidaşı Hulusi Akar'la telefon görüşmesi yapacağını ve bunun ardından daha ayrıntılı açıklama yapacağını duyurdu
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