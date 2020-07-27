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Perge'de 2020'nin ilk heykeli bulundu! 1700 yıllık...

Antalya'da Perge Antik Kenti'nde, M.S. 3'üncü yüzyıla ait kadın heykeli bulundu. Heykelin baş ve vücut kısımları iki parça halinde çıkartıldı. Heykel, restorasyon çalışmalarının ardından Antalya Müzesi'nde sergilenecek.

DHA27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:23 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:24
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Perge Antik Kenti'nde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, 2020 yılının ilk heykeli bulundu. Bir zamanlar Pamfilya bölgesine başkentlik yapan Perge'de bulunan heykelle ilgili, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, M.S. 3'üncü yüzyıla ait ve giysili bir kadın heykeli olduğu belirtildi. Heykelin baş ve vücut kısımları iki parça halinde çıkartıldı. Heykelin restorasyon çalışmaları sonrasında, Antalya Müzesi'nde ziyarete açılacağı kaydedildi.

Dünyanın en zengin müzeleri arasında gösterilen Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin çok önemli bölümünü Perge Antik Kenti'ndeki buluntular oluşturuyor. Şehirdeki akropolisin Tunç Çağı döneminde kurulduğu düşünülüyor. Helenistik dönem boyunca şehir, eski dünya içerisindeki en zengin ve güzel şehirler arasında sayılıyor.

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