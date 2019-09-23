Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’na atıfla çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

İndependent Türkçe'ye konuşan Perinçek, Ergenekon Davasından tutuklu olduğu sırada, Feyzioğlu’nun kendisini ziyarete geldiğini ifade etti.

Perinçek verdiği röportajda, Feyzioğlu'nun ziyareti sırasında kendisine, ''Doğu Bey, biliyor musunuz sizi Cumhuriyet Halk Partisi içeride tutmaya çalışıyor.” dediğini ifade etti.