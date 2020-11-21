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Perpa İş Merkezi'nde yangın

Şişli'de Perpa İş Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA21 Kasım 2020 Cumartesi 07:58 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 07:58
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Şişli'de Perpa İş Merkezi'nde en üst katta bulunan bir iş yerinde sabah saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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