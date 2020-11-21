Perpa İş Merkezi'nde yangın

<p>Şişli'de Perpa İş Merkezi'nde en üst katta bulunan bir iş yerinde sabah saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/11/21/f13ca1d04c60b616adcbfd7384e8f747.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/11/21/9914c7b5ebba570a3d418ea3b74a966b.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/11/21/867d53d964fbd29d9aca5e2db1b1d92c.jpg'/>