Perpa İş Merkezi'nde yangın

DHA 21 Kasım 2020 Cumartesi 07:58 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 07:58

Şişli'de Perpa İş Merkezi'nde en üst katta bulunan bir iş yerinde sabah saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.