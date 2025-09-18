İSTANBUL 24°C / 16°C
Güncel

"Perperişan" skandalına gereği yapıldı: Mabel Matiz hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

HABER MERKEZİ18 Eylül 2025 Perşembe 20:08 - Güncelleme:
“Perperişan” skandalına gereği yapıldı: Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
CİMER'e yoğun şikayet gelmesi üzerine Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talebiyle erişime engellendi.

"Perperişan" şarkısı, aile ve ahlaki değerlere aykırı sözleriyle tepki çekerken şarkının sahibi Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı NSosyal hesabından bildirdi:

"Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Mabel Matiz'in şarkısı bakanlığı harekete geçirdi: "Perperişan"a erişim engeli talebi

