CİMER'e yoğun şikayet gelmesi üzerine Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talebiyle erişime engellendi.
"Perperişan" şarkısı, aile ve ahlaki değerlere aykırı sözleriyle tepki çekerken şarkının sahibi Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulunuldu.İçişleri Bakanlığı NSosyal hesabından bildirdi:
"Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 226'ncı maddesi kapsamında, İçişleri Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."
