Perseid meteor yağmuru 2021 ne zaman? Meteor yağmuru nereden izlenir?

12 Ağustos 2021 Perşembe 11:59 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 11:59

Perseid meteor yağmuru 2021, yıldız kayması olarak da bilinen gök olayına şahit olmak isteyenler tarafından ilgiyle takip ediliyor. NASA'ya göre, 'yılın en iyi meteor yağmuru' olarak değerlendirilen Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Peki Meteor yağmuru nereden izlenir? Perseid meteor yağmuru 2021 ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte detaylar...

METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. NASA tarafından "yılın en iyi meteor yağmuru" olarak adlandırılan gök olayı, bugün itibariyle çıplak gözle takip edebilecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU 2021 NE ZAMAN?

Her yıl temmuz sonu - ağustos başı civarında gözlemlenebilen Perseid meteor yağmuru 2021 en yoğun olarak 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece gözlemlenecek.

Temmuz ayının 24'ünde İzmir'de gözlemlnmeye başlayan meteor yağmurlarının ağustos ayının ortalarına kadar süreceği söyleniyor.

METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Şehre uzak noktalarda ve ışıksız bölgelerde meteor yağmuru daha net bir şekilde görünebilir.

Saatte yaklaşık 60 adet göktaşının görüleceği Perseid meteor yağmuru, saat 22.00'dan sonra daha net gözlemlenebilecek.

Bu gök olayı, Perseus takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir.

En bilinen gök taşı yağmurlarından biri olan Perseid meteor yağmuru, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor.

Bu meteor yağmurları, Güneş'in etrafında dönüşü sırasında Dünya'nın bu kozmik toz bulutuna rastlaması sonucu gerçekleştiğinden her yıl aynı dönemde gözlemleniyor.