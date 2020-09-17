Perşembe akşamı Cuma gecesi mesajları: En güzel cuma akşamı mesajları resimli paylaş Whatsapp

17 Eylül 2020 Perşembe 17:48 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 17:48

Müslüman alemi olarak bayram saydığımız ve dua kapılarının açık olduğu bilinen Cuma günü yapılan ibadetler çok önemlidir. Özellikle Cuma günü içerisinde öyle bir vakit vardır ki Allah bu vakitte edilen duaları asla geri çevirmez. Müslümanlar için önemli bir yeri olan bu mübarek günde Perşembe akşamı Cuma gecesi mesajları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. En güzel cuma akşamı mesajları resimli mesajlar Whatsapp'tan veya durumlardan paylaşılıyor. İşte en güzel Perşembe akşamı Cuma gecesi mesajları..

Milyonlarca Müslüman bu özel günde namaz ibadetlerini yapacak ve dualar edecek. Sevdiklerinize göndereceğiniz En güzel cuma akşamı mesajları ile günün anlam ve önemini hatırlatabilirsiniz. Mübarek Cuma günü için Perşembe akşamı Cuma gecesi mesajlarını sizler için derledik. İşte bu mübarek günde iyi dileklerinizi ve dualarınızı paylaşmak için en güzel cuma akşamı mesajları.

Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru." (Buhari, teheccüd: 25) Hayırlı Cumalar.

Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Allah"ım! Gece ve gündüzün getirdiklerinin şerrinden, rüzgârın ve zamanın getirdiği kötülüklerden sana sığınırız” Hayırlı Cumalar.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Rabbim! Bizleri yüreği paslanmış, adını anmayı unutmuş insanlarla karşılaştırma! Hayatı anlamı ile yaşamak dileği ile. Mutlu Cumalar...

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıylaSen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön! Fecr Sûresi, 28 Cumanız mübarek olsun

Bilerek Hakkı batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (Bakara – 42) Cumanız Mübarek Olsun. Selam ve Dua ile.

Cuma günü yapılan dualar ve ibadetler çok kıymetlidir. Cuma günü için okunacak dualar ve yapılacak ibadetler tavsiye edilmiştir. Sevdiklerinizle dualarınızı paylaşabilir, onlara da dua ettiğiniziEn güzel cuma akşamı mesajları resimli paylaş Whatsapp ile hatırlatabilirsiniz. Perşembe akşamı Cuma gecesi mesajları 2020