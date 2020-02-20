20 Şubat 2020 Perşembe 17:17 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 17:17

Perşembe gecesi okunacak dualar hangileri? Perşembe gecesi ibadetleri neler? gibi soruların yanıtları tüm Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Perşembeyi cumaya bağlayan gece müslüman aleminde önemli bir yere sahip olup bu mübarek günde okunacak duaların daha faziletli olacağı birçok kişi tarafından biliniyor. Bu gece okunan duaların kabul olduğu da söylenir. Cuma gününe Perşembe gecesinden itibaren girildiği için perşembe geceleri de önem taşır. O gecelerde ibadete ağırlık vermek de son derece önemlidir. Perşembe gecesine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

PERŞEMBE GECESİ OKUNACAK DUALAR HANGİLERİ?

Dünya ve ahiret mutluluğu için Araf süresi okunur.

İzzet ve saadete nail olup bahtın açılması için Yusuf Suresi okunur.

Taha süresini 21 defa okuyan kimsenin kısmeti açılır.

Nasip ve kismetin açılması için 7 defa Ahzap süresi okunur

Fatır Suresi' ni okuyan kimse mahlukat tarafından sevilir.

Yasin Suresi' ni 70 defa okuyan her murada nail olur.

7 defa Zuhruf süresini okuyan her muradına nail olur.

3 defa Duhan Suresi' ni okuyan her dileğini elde eder.

Muhammed Suresi zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur.

Fetih Suresi' ni 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muradına nail olur.

Necm Suresi' ni 21 defa okuyan her muradına nail olur.

Hayır kapılarının açılması için Rahman Suresi 70 defa okunur.

Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa Hadid süresi okunur.

Tur süresini okuyan Hak'ka yaklaşır dertlerinden kurtulur.

40 gün 40ar defa Haşır süresini okuyan her muradına nail olur.

Saff Suresi' ni 70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur.

Talak süresini 3 defa okuyan eşiyle güzel geçinir.

Şerden korunmak ve her muradına nail olmak için Kalem süresi 71 defa okunur.

İkindiden sonra Nebe Suresi' ni okuyan dünya ve ahiret saadetine nail olur.

Her murada nail olmak için 21 defa İnfıtar süresi okunur.

Duha Suresi' ni okumaya devam eden kimse ruhi bulanım ve sıkıntılardan kurtulur.

Her müşkülün halli için 21 defa Kadir Suresi okunur.

Akşam ile yatsı arasında 1000 defa Fil süresini okuyan kimse her türlü muradına nail olur.

100 defa Kevser Suresi'ni okuyan muradına nail olur.

Her muradın halli için 1000 defa Nasr süresi okunur.

Dileklerin kabulü için her gün 100 kere "Ya Kadir", "Ya Müheyminü(135 kez)"esması okunur.

Sabah namazından sonra 55 kere "Ya Mucib" okunur .

Yapılan duaların kabul olması için 70 kere "Bedi'assemavati velardı" okunur.

PERŞEMBE GECESİ İBADETLERİ NELER?

Önce boy abdesti alınır. Sonra hacet namazına niyet edilir.Namaz tamamlandıktan sonra Allah’tan hacet neyse o istenir.

Namazda aşağıdaki ayetler okunur:

1. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî

2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

2. Rekâtın sonunda : Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik

3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

sebbeha lillahi ma fis semavati vel ardı ve huvel azizul hakim.

Lehu mulkus semavati vel ardi yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şey in kadir.

Huvel evvelu vel ahiru vez zahiru vel batinu ve huve bi kulli şey in alim.

Huvellezi halakas semavati vel arda fisitteti eyyamin summesteva alel arşi a lemu ma yelicu fil ardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu mines semai ve ma ya rucu fiha ve huve meakum eyne ma kuntum vallahu bi ma ta melüne basir.

Lehu mulkus semavati vel ardi ve ilallahi turceul umur.

Yulicul leyle fin nehari ve yulicun nehare fil leyli ve huve alimun bi zatis sudur.

Huvallahullezi la ilâhe illa huve alimul ğaybi veş şehadeti huver rahmânur rahim.

Huvallahullezi la ilahe illa huve, elmelikul kuddusus selâmul mu minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. subhanallahi amma yuşrikun.

Huvallahul halikul bariul musavviru ehul esmaul husna yusebbihu lehu ma fis semavati vel ardi ve huvel azizul hakim.

HAZRETİ MUAHMMED'İN DİLEK DUASI!

Dilek duasını, Peygamberimiz gözleri kör olan birinin isteği üzerine söylemiştir. O kişi Hazreti Muhammed'e gelip 'Ya Resulallah! Allahü teâlâya dua et, gözlerim açılsın' deyince ona abdest alıp aşağıdaki duayı etmesini söylemiştir. -"Yâ Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam, seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!".. Tırmizi'nin aktardığına göre bu duayı okuyanlar dileklerine ve isteklerine kavuşmuşlardır.