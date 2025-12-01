İSTANBUL 13°C / 7°C
  Pes artık! Sokak ortasında bayılan kişinin telefonunu köpeğiyle böyle çaldı
Güncel

Pes artık! Sokak ortasında bayılan kişinin telefonunu köpeğiyle böyle çaldı

Beyoğlu'nda yerde baygın halde yatan kişinin cep telefonunun çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA1 Aralık 2025 Pazartesi 10:34 - Güncelleme:
Pes artık! Sokak ortasında bayılan kişinin telefonunu köpeğiyle böyle çaldı
İlçede bir sokakta yürüyen E.Y. henüz bilinmeyen nedenle düşüp bayıldı.

Sokaktan geçen B.T. ve C.C.D. ise yanına geldikleri E.Y'nin cep telefonunu çalıp olay yerinden uzaklaştı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, E.Y'nin cep telefonunun çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, 2 şüphelinin sokakta baygın halde yatan E.Y'nin yanından geçtikleri görülüyor. Kayıtlarda, şüphelilerden birinin geri dönerek E.Y'nin cep telefonunu çalması ve zanlıların bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.

