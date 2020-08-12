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  • Pes dedirten görüntüler! Komşuları 13. kattan düşüp öldü, onlar balkonda kahve içti
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Pes dedirten görüntüler! Komşuları 13. kattan düşüp öldü, onlar balkonda kahve içti

Adana'da bir kişi, rezidansın 13. katından düşüp hayatını kaybetti. Komşuları ise balkonda kahve içerek olayı birbirine anlattı. Kütük'ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

IHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:21 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:21
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Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde rezidans bahçesinden ses geldi. Komşular baktıklarında 19 katlı rezidansın 13. katında oturan 70 yaşındaki Harun Kütük’ü yaralı halde görüp polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kütük’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise Kütük’ün aşağı nasıl düştüğünü araştırmaya başladı. Polis, intihar ya da düşme ihtimalleri üzerine duruyor. Polis ekipleri, ceset başında inceleme yaparken 1. katta oturan Kütük’ün komşularının kahve içerek olayı birbirine anlatmaları dikkat çekti.

Kütük’ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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