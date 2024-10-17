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Pes dedirten karar! CHP'den naylon faturacıya ödül

1.2 milyon TL naylon fatura kullandığı iddia edilen CHP eski Mamak İlçe Başkanı Behçet Akdulum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın danışmanı yapıldı.

Akşam Gazetesi17 Ekim 2024 Perşembe 08:50 - Güncelleme:
Pes dedirten karar! CHP'den naylon faturacıya ödül
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CİMER'e naylon fatura kullandığı iddiasıyla şikayet edilen CHP eski Mamak İlçe Başkanı Behçet Akdulum, adeta taltif edildi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi BelPlas A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Haydar Demir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın danışmanı olarak ise Behçet Akdulum ve Ferat Tokmak atandı.

CHP Genel Merkezi tarafından Mamak İlçe Başkanlığı görevinden alınan Behçet Akdulum, toplamda 1 milyon 218 bin 67 TL naylon fatura kullanmak suçlamasıyla CİMER'e şikayet edilmişti. Naylon fatura düzenlemekle suçlanan 6 şirketten biri olan Ş. Grup sahte belge düzenlemek suçlamasıyla re'sen kapatılmıştı. Ş.Grup, CHP Mamak İlçe Başkanlığı'na 525 bin TL naylon fatura düzenlemekle suçlanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

İKİNCİ FİRMA DA KAPATILDI

CHP Mamak İlçe Başkanlığı'na 30 bin TL naylon fatura düzenlemekle suçlanan diğer bir şirket olan Ç.Grup'un da 26 Nisan 2024'te kapatıldığı öğrenildi. Ç.Grup da tıpkı Ş.Grup gibi seçimden kısa bir süre önce kurulmuş ve seçimlerden sonra sahte evrak düzenlemekten Maliye tarafından kapatıldı. Ç.Grup, CHP Mamak İlçe'ye seçimden önce, 20 adet kesme taş, Tavan U profil, askı taşı gibi malzemeler için fatura düzenlemişti.

CHP'de naylon fatura skandalı

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