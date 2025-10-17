İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2025 Cuma / 25 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,955
  • EURO
    49,0255
  • ALTIN
    5806.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pes dedirten olay! Kızına kaynar suyla işkence eden oğlunu korudu
Güncel

Pes dedirten olay! Kızına kaynar suyla işkence eden oğlunu korudu

Manisa'da 16 yaşındaki kız kardeşinin üzerine kaynar su dökerek şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklanan ağabey ve babasıyla ilgili annenin şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

IHA17 Ekim 2025 Cuma 15:38 - Güncelleme:
Pes dedirten olay! Kızına kaynar suyla işkence eden oğlunu korudu
ABONE OL

Korkunç olay, ekim ayının başında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana geldi.

M.A.İ.A. (19), 16 yaşındaki kız kardeşi S.A.'ya "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktü. Dehşet verici görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken sosyal medyada büyük tepki topladı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.A.İ.A. (19) isimli şahsın, gözaltı sırasında kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenildi. Şüpheli, Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi.

18 suç kaydı olduğu öğrenilen ağabey M.A.İ.A. ve 26 adet suç kaydı olduğu öğrenilen babası G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Son yaşanan gelişmede cezaevindeki oğlu M.A.İ.A. ile görüşen annenin, oğlunun yaşananlardan ötürü pişmanlık duyduğunu belirterek şikayetini geri çektiği öğrenildi.

  • şiddet
  • aile içi
  • anne
  • oğul
  • kız kardeş

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.