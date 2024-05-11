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Pes dedirten olay! CHP'li başkan, PKK tutuklusunu kendisine yardımcı olarak atadı

2018'de terör örgütü PKK/KCK'ya yapılan operasyonda tutuklanan DEM Partili Nevzat Kılıç, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin tarafından başkan yardımcısı olarak atandı. Karar tepkilere neden oldu.

Akşam Gazetesi11 Mayıs 2024 Cumartesi 09:12 - Güncelleme:
Pes dedirten olay! CHP'li başkan, PKK tutuklusunu kendisine yardımcı olarak atadı
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CHP'li belediyelerde 'eş, akraba, dost' atama furyası devam ederken yerel seçimde ittifak yaptığı DEM'le olan anlaşmalar da yürürlüğe girmeye başladı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, DEM'li yöneticilerin seçim öncesi yaptıkları "Başkan CHP'den yardımcı bizden olacak" açıklamaları, İstanbul Sancaktepe'de uygulamaya konuldu.

17 Temmuz 2018'de PKK/KCK'ya yapılan operasyonda tutuklanan DEM Partili Nevzat Kılıç, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin tarafından başkan yardımcısı olarak atandı.

Alper Yeğin

İstanbul'da CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Parti'li de Meclis üyesi olmuştu. 17'sinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi olduğu tespit edilmişti.

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