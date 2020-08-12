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Pes dedirten yolculuk! Trafik güvenliğini hiçe saydı

Eskişehir'de bir kamyonetin kasasında bulunan tahtalar üzerine çıkarak düşmemesine çalışan vatandaşın tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini adeta ağza getirdi. Durumu gören vatandaşlar şaşkınlık içerisinde aracı seyrederken, kamyonetin sürücü ve kasadaki vatandaşın kuralları hiçe sayan sorumsuzluğu ise ‘bu kadar da olmaz' dedirtti.

IHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:26 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:26
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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı’nda bir vatandaş hem kendi de diğer sürücülerin hayatını hiçe saydı. Seyir halindeki kamyonette taşınan tahtalar, ağırlığı ve uzunluğu sebebiyle bir vatandaşın üzerine çıkmasıyla götürüldü. Bağlanmayan ve hacminden fazla tahtanın yüklü olan kamyonetin kasasında bulunan vatandaş, tehlikeli dakikalar yaşattı. Her an düşme tehlikesi ile karşı karşıya gelinen trafikte, diğer sürücülerin de kaza yapma riski arttı. Trafiğin yoğun olduğu bir bölgede yaşanan olayda, ışıklarda beklerken sürücüler kamyonetin arkasında durmaktan kaçındı. Durumu gören vatandaşlar şaşkınlık içerisinde aracı seyrederken, kamyonetin sürücü ve kasadaki vatandaşın kuralları hiçe sayan sorumsuzluğu ise ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti.

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