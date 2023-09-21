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Pes dedirtti! İBB'den yürütmeyi beceremediği merdivenlere ilginç formül

Bakımsızlık nedeniyle metrobüs, tramvay ve İETT otobüslerindeki arıza ve yangın olayları İstanbulluların can ve mal güvenliğini tehdit ederken, metrolarda çalışmayan yürüyen merdiven ve asansörler de çileye döndü. Toplu ulaşımı 4.5 yılda çökerten İBB yönetimi, yürütmeyi beceremediği merdivenlere de ilginç bir formül buldu. Arızalı yürüyen merdivenler duvar paneli çekilerek kapatıldı. Böylelikle sorun kökten çözülmüş oldu!

Sabah21 Eylül 2023 Perşembe 07:37 - Güncelleme:
Pes dedirtti! İBB'den yürütmeyi beceremediği merdivenlere ilginç formül
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CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) skandalları bitmek bitmiyor. Magakentte son 4.5 yıldır kronik haline gelen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşı canından bezdirdi. Bakımsızlık nedeniyle metrobüs, tramvay ve İETT otobüslerindeki arıza ve yangın olayları İstanbulluların can ve mal güvenliğini tehdit ederken, metrolarda çalışmayan yürüyen merdiven ve asansörler de çileye döndü. Onlarca arızanın üstesinden gelemeyen İBB yönetiminin, yürütmeyi beceremediği merdivenlere bulduğu ilginç formül ise "bu kadarına da pes" dedirtti. Sabah'ın haberine göre, Bağcılar Metro İstasyonu'nda bozuk olan yürüyen merdivenleri aylardır tamir edemeyen İBB yönetimi, çözümü merdivenin önüne duvar örmekte buldu. Duvar paneline bir de kapı boşluğu oluşturuldu. Oda süsü verilen duvarla birlikte bozuk yürüyen merdiven görüntüsü de kapatılmış oldu. İBB'nin duvar ördüğü alana büfe yaptıracağı iddia edildi.

VATANDAŞTAN TEPKİ

Gördükleri manzara karşısında hayrete düşen vatandaşların tepkisi ise şöyle oldu:

Yürüyen merdivenleri onarmak yerine komple kapatmak mı? Şaka değil, bu gerçek.

Yürüyen merdivenleri onarmak yerine komple kapattılar. İBB'nin zekasını(!) alkışlamalı.

İBB yönetimi, sadece tamir edemediği yürümeyen/yürüyen merdivenin önüne değil halkla arasına da duvar örmüş oldu.

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